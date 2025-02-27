Лунін став найкращим гравцем матчу півфіналу Кубка Іспанії

Український голкіпер Андрій Лунін став найкращим гравцем Реалу у матчі Кубка Іспанії. Виступ українця оцінили найвищим балом.

У середу, 26 лютого, відбувся перший матч півфіналу Кубка Іспанії за участі Реала Сосьєдад і Реала. "Вершкові" мінімально здолали суперника з рахунком 0:1.

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Лунін – найкращий гравець матчу

Голкіпер вийшов на поле у стартовому складі Реала.

Статистичні портали FlashScore та SofaScore оцінили виступ українського голкіпера у 8,0 та 8,9 балів. Ця оцінка стала найвищою серед усіх гравців, які взяли участь в матчі, пише 24 канал з посиланням на SofaScore.

Лунін під час протистояння зробив 6 сейвів, здійснив 52 дотики, 85% точних пасів (33/39), 5 точних довгих передач, двічі виносив м’яч.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 9 матчів, у яких пропустив 12 м'ячів та 4 рази ворота лишалися "сухими".

Відзначимо, що матч-відповідь проти Реала Сосьєдад у Кубку Іспанії відбудеться 1 квітня о 22:30 за київським часом.