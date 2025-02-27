В среду, 26 февраля, состоялся первый матч полуфинала Кубка Испании с участием Реала Сосьедад и Реала. "Сливочные" минимально одолели соперника со счётом 0:1.

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Лунин– лучший игрок матча

Голкипер вышел на поле в стартовом составе Реала.

Статистические порталы FlashScore и SofaScore оценили выступление украинского голкипера в 8, 0 и 8, 9 баллов. Эта оценка стала самой высокой среди всех игроков, принявших участие в матче, пишет 24 канал со ссылкой на SofaScore.

Лунин во время противостояния совершил 6 сейвов, совершил 52 прикосновения, 85% точных ремней (33/39), 5 точных длинных передач, дважды выносил мяч.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 9 матчей, в которых пропустил 12 мячей и 4 раза ворота оставались "сухими".

Отметим, что ответный матч против Реала Сосьедад в Кубке Испании состоится 1 апреля в 22:30 по киевскому времени.