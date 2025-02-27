В среду, 26 февраля, состоялся матч 28-го тура Шотландского Премьершипа. В нем Гиберниан одержал волевую победу над Данди Юнайтед со счетом 1:3, пишет 24 канал.

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Кухаревич забил гол

Украинский футболист вышел в стартовом составе Гиберниана на матч.

На 18-й минуте он открыл счет в матче, чем помог своей команде одержать победу. Этот гол стал для него пятым в нынешнем сезоне.

Справка. В сезоне-2024/2025 Николай Кухаревич сыграл 20 матчей за Гиберниан во всех турнирах, у которых забил 5 голов.

Отметим, что следующий матч команда украинца сыграет в воскресенье, 2 марта, в 14:30 по киевскому времени.