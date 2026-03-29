Трансфер Луніна зірвався: чому футболіст з Харківщини не перейшов в АПЛ

Кар'єра Андрія Луніна у мадридському Реалі здебільшого проходить на лаві запасних. Попри це, клуб не хоче припиняти співпрацю з українцем і кілька разів відхиляв пропозиції шодо його продажу.

У 2024 році після дуже вдалих виступів у Лізі чемпіонів уродженець Берестина був близький до того, щоб змінити Ла Лігу на АПЛ. Проте перехід так і не відбувся, пише AS.

Які клуби АПЛ запрошували Луніна?

За інформацією іспанських журналістів, два роки тому до Луніна була прикута увага низки англійських команд. Найбільш активними у переговорах щодо запрошення українця були Челсі та Арсенал, які хотіли посилити воротарську позицію.

Це був зірковий час Луніна, коли за відсутності травмованого Тібо Куртуа наш співвітчизник нарешті отримав можливість бути основним в команді і став одним із головних творців успіху Реала у Лізі чемпіонів, зокрема в дуелі з Манчестер Сіті.

Тож воротар розглядав пропозиції, які передбачали гарантоване місце першого номера. Натомість обидві лондонські команди не могли дати Луніну запевнення, що він гратиме постійно. Тому до оформлення трансферу справа так і не дійшла.

Який контракт Лунін має з Реалом?

Відсутність гарантій ігрового часу змусила Луніна більше думати про фінансове забезпечення родини та стабільність. Тому після зірваних переговорів Реал переконав українця підписати нову довгострокову угоду.

Чинний контракт передбачає завершення у 2030 році. Лунін має домовленість з керівництвом, що в разі бажання піти клуб не чинитиме перешкоди за умови хорошої грошової компенсації.

Як Лунін виступає за Реал цього сезону?