Англійський гранд планує викласти серйозні гроші за українського голкіпера

Андрій Лунін може покинути Реал влітку цього року. Український голкіпер "вершкових" зацікавив титулований клуб з Туманного Альбіону.

26-річний воротар "Королівського клубу" потрапив у шорт-лист Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" мають серйозні наміри щодо трансферу Луніна, повідомляє 24 канал із посиланням Fichajes.net.

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МанЮнайтед готує вигідну пропозицію

Манчестер Юнайтед планує здійснити трансфер Андрія Луніна влітку цього року. "Червоні дияволи" мають наміри зробити пропозицію Реалу щодо українського голкіпера у розмірі 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що "Королівський клуб" хоче отримати за Андрія Луніна не менше 30 мільйонів євро. Тому трансфер українця до манкуніанців цілком можливий.

Також роль дублера Тібо Куртуа може посприяти переходу Луніна в Манчестер Юнайтед. Адже Андрій хоче мати достатньо ігрового часу, що йому можуть забезпечити "червоні дияволи".

Цікаво. Андрій Лунін перший голкіпер мадридського Реала за 30 років, який зміг віддати гольову передачу. Результативною дією український воротар відзначився у матчі Ла Ліги-2024/2025 проти Осасуни.

У поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за Реал у 9 матчах в офіційних турнірах. За цей час український воротар пропустив 11 голів та 4 рази зберіг ворота недоторканими.