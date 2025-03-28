Італійський гранд планує підписати українського голкіпера: але є одна умова

Майк Меньян не визначився із майбутнім у Мілані. Французький голкіпер не поспішає продовжувати контракт з італійським клубом.

Чинна угода Меньяна з "росонері" розрахована до літа 2026 року. Проте існує можливість, що французький воротар покине клуб наприкінці поточного сезону, повідомляє 24 канал із посиланням на Spazio Milan.

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Кандидати на заміну Меньяна

У зв'язку з невизначеністю щодо Майка Меньяна Мілан почав шукати нового голкіпера. Номером один у списку серед кандидатів на заміну французу – Люка Шевальє із Лілля.

"Росонері" також можуть підписати Андрія Луніна із Реала. Скаути клубу проведуть роботу щодо доречності підписання українського голкіпера. Проте трансфер відбудеться лише за умови, що Меньян покине Мілан.

До слова. Реал готовий продати Андрія Луніна, якщо отримає вигідну пропозицію. "Вершкові" хочуть отримати за українського голкіпера не менше 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 10 матчів, пропустивши 13 голів та у 4 поєдинках залишив ворота на замку. На рахунку українського голкіпера також одна результативна передача.

Раніше стало відомо, хто замінить Андрія Луніна, якщо він вирішить покинути Реал влітку 2025 року. Мадридці планують запросити відомого іспанського голкіпера Кепу Аррісабалагу.