Тому Реал вимушений буде придбати нового голкіпера. "Бланкос" знайшли воротаря, який замінить Луніна та стане дублером Куртуа, у разі відходу українця з клубу, інформує 24 канал із посиланням на Football Espana.

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Хто замінить Луніна

Реал готовий продати Андрія Луніна, якщо отримає гідну пропозицію стосовно трансферу українського голкіпера. "Вершкові" вже знайшли заміну 26-річному воротарю.

"Королівський клуб" у разі відходу Луніна планує запросити іспанського воротаря Кепу Аррісабалагу. Голкіпер Челсі вже грав за мадридський колектив у сезоні 2023/2024.

Наразі Аррісабалага виступає в АПЛ за Борнмут на правах оренди. Іспанський голкіпер зіграв у 25 матчах за "вишень", пропустивши 31 гол та у 6 поєдинках зберіг ворота на замку.

Раніше стало відомо, що Манчестер Сіті планує підписати Андрія Луніна влітку 2025 року. "Містяни" вважають, що українець буде основним голкіпером, який добре замінить Едерсона.