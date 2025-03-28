Поэтому Реал вынужден будет приобрести нового голкипера. "Бланкос" нашли вратаря, который заменит Лунина и станет дублером Куртуа, в случае ухода украинца из клуба, информирует 24 канал со ссылкой на Football Espana.

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Кто заменит Лунина

Реал готов продать Андрея Лунина, если получит достойное предложение по трансферу украинского голкипера. "Сливочные" уже нашли замену 26-летнему вратарю.

"Королевский клуб" в случае ухода Лунина планирует пригласить испанского вратаря Кепу Аррисабалагу. Голкипер Челси уже играл за мадридский коллектив в сезоне 2023/2024.

Сейчас Аррисабалага выступает в АПЛ за Борнмут на правах аренды. Испанский голкипер сыграл в 25 матчах за "вишен", пропустив 31 гол и в 6 поединках сохранил ворота на замке.

Ранее стало известно, что Манчестер Сити планирует подписать Андрея Лунина летом 2025 года. "Горожане" считают, что украинец будет основным голкипером, который хорошо заменит Эдерсона.