Воротар з Харківщини зробив те, що не вдавалося нікому в історії України

Андрій Лунін увійшов в історію українського футболу, вперше отримавши капітанську пов'язку у складі мадридського Реала. До нього жоден українець не отримував такої честі у королівському клубі.

Український голкіпер отримав пов’язку від Вінісіуса Жуніора на 87-й хвилині матчу проти Атлетіко. Цей момент став символічним визнанням його ролі та авторитету в роздягальні одного з найтитулованіших клубів світу, передає 24 Канал.

Як Лунін став капітаном Реала?

У мадридському клубі капітан визначається за принципом найдовшого перебування у першій команді, тому пов’язка дісталася саме українському воротарю, який перебуває у структурі Реала з 2018 року.

Офіційними капітанами мадридців до Луніна цього сезону були Дані Карвахаль, Федеріко Вальверде, Тібо Куртуа та Вінісіус Жуніор.

Для Луніна це стало ще одним підтвердженням його поступового зростання у статусі – від резервного воротаря до важливого гравця, якому довіряють відповідальність не лише на полі, а й у командній ієрархії.

Шлях із Харківщини до вершини європейського футболу

Андрій Лунін народився у місті Красноград на Харківщині та розпочав футбольний шлях у школі харківського Металіста. Згодом він заявив про себе у Дніпрі та Зорі, де швидко став основним воротарем і привернув увагу європейських скаутів.

У 2018 році Реал Мадрид підписав 19-річного українця, після чого він пройшов кілька оренд у клубах Ла Ліги та Сегунди, набираючись досвіду. З часом Лунін повернувся до Мадрида і став надійним дублером Тібо Куртуа, а також отримував ігрову практику у кубкових турнірах та єврокубках.

Окрім клубних успіхів, Лунін є чемпіоном світу U-20 у складі збірної України, де також був визнаний найкращим воротарем турніру.

