Моурінью залишив у Реалі тренера воротарів, з яким був конфлікт у Луніна

Новий наставник мадридського Реала Жозе Моурінью оголосив склад свого тренерського штабу. Попри те, що у ньому є коуч воротарів, українцю Андрію Луніну доведеться і далі мати справу з людиною, з якою у нього не склалися відносини.

Йдеться про Луїса Льопіса, якого українські вболівальники звинувачували у свідомому саботуванні Луніна на користь Тібо Куртуа. Спеціаліст більше не буде тренером воротарів, але залишиться у структурі "бланкос", пише Marca.

Чому Моурінью не прибрав з Реала колишнього тренера воротарів?

Згідно зі списком, оприлюдненим Моурінью, займатися з голкіперами у його штабі буде Нуну Сантуш, який давно працює з португальцем. Але Луїс Льопіс не йде у відставку, а його роль у клубі буде обговорюватися на зустрічі за участі керівництва.

Річ у тому, що Льопіс має з мадридцями окрему від Альваро Арбелоа та будь-якого іншого головного тренера угоду. Його контракт завершується тільки через два роки. Тож навіть попри те, що у Моурінью є своя людина на роль коуча воротарів, позбутися Льопіса "Особливий" не може, навіть якщо має таке бажання.

Чому у Луніна був конфлікт з Льопісом?

Історія тягнеться з 2023 року, коли у мережу потрапило відео, як Льопіс дуже емоційно і навіть агресивно звертається до українця в одному з епізодів. Андрій теж не став просто терпіти таке ставлення і щось кинув наставнику у відповідь.

З того часу вболівальники українця переконані, що це саме тренер воротарів несе відповідальність за те, що у клубі не довіряють Луніну місце першого номера, а у деяких ситуаціях перевагу несправедливо надавали Тібо Куртуа, навіть коли Андрій своєю грою заслужив місце у рамці.