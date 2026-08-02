Після контрольного матчу з Фіорентиною португальський коуч мадридців залишився розчарованим. Два пропущені Луніним м'ячі викликали критику, пише 24 Канал.

Як Реал зіграв проти Фіорентини з Луніним у старті

Мадридський гранд все ще не може розраховувати на ключових виконавців, які продовжують відпустку після чемпіонату світу. Але у складі вже дебютував новачок Дензел Дюмфріс.

Реал добре почав і вже до середини першого тайму мав перевагу у два м'ячі. Забили Ендрік та Сірія.

Але ще до перерви захист "бланкос" дозволив вискочити на ударну позицію Пікколі, який пробив у ближній кут. Лунін не врятував.

А у другому таймі навіс на Мойзе Кіна завершився ударом головою, який був не сильним, але досить точним. Український голкіпер знову не зміг запобігти взяттю воріт.

Реал Мадрид – Фіорентина, огляд матчу, дивіться відео:

Як відреагували на гру Луніна у спарингу з Фіорентиною

Після фінального свистка наставник Реала Жозе Моурінью був настільки розлючений, що навіть не підійшов до тренерського штабу Фіорентини, щоб подякувати за матч.

У мережі гру Андрія Луніна назвали непереконливою та однією з головних причин невдоволення "Особливого". Вболівальники Реала стверджують, що український воротар у свої кращі часи міг запобігти голам у таких ситуаціях, як у поєдинку з Фіорентиною.

На тлі критики за спаринг зростає переконання, що Лунін не зможе стати першим номером Реала після Куртуа, оскільки не виправдовує довіру тренера і керівнитцва.