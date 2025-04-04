Провів тренування: Лунін повернувся у загальну групу Реала перед матчем у Ла Лізі

У суботу, 5 квітня, відбудеться 30-й тур Ла Ліги-2024/2025. В одному з матчів Реал вдома прийматиме непоступливу Валенсію.

За декілька днів до гри з'явилась інформація, що Андрій Лунін отримав травму. Тому участь у матчі візьме третій голкіпер Реала Фран Гонсалес, адже Тібо Куртуа також відновлюється від пошкодження.

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Чи зіграє Лунін проти Валенсії

У п'ятницю, 4 квітня, Реал провів останнє тренування перед грою Валенсії у 30-му турі Ла Ліги-2024/2025.

Андрій Лунін разом з іншими гравцями готувався до матчу проти "кажанів", пише 24 канал із посиланням на іспанське видання Marca. Тому українець може зіграти проти Валенсії.

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа тренувався за окремою програмою. Також до загальної групи повернувся півзахисник "Королівського клубу" Дані Себальос.

До слова. Матч між Реалом та Валенсією відбудеться 5 квітня о 17:15 за київським часом.

Андрій Лунін у поточній кампанії зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах. Український голкіпер пропустив 19 голів, має 4 кліншити та одну результативну передачу.