Непереможний українець нокаутував суперника в першому раунді

В ніч на 24 травня відбувся вечір боксу на арені Memorial Hall у Мелроузі (США). Андрій Новицький в межах шоу бився проти Девіда Зегарри.

Бій між українцем та перуанцем мав тривати 10 раундів. Однак Андрій Новицький вирішив дуже швидко закінчити цей бій, пише 24 канал.

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Новицький здобув ще одну перемогу

Бій завершився ще до початку другого раунду перемогою Новицького технічним нокаутом, що дозволило йому успішно захистити титул WBC International у надважкій вазі.

З самого початку поєдинку українець узяв ініціативу в свої руки, демонструючи агресивний стиль ведення бою. Він одразу захопив центр рингу та почав пресингувати суперника серіями точних і важких ударів. Зегарра, який до цього здебільшого виступав у середній вазі, мав суттєві труднощі з адаптацією до потужності й темпу українця. Різниця у фізичних параметрах також була відчутною.