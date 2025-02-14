У Карпатах назвали головну причину несподіваної відставки Маркевича

Легенда тренерського цеху України Мирон Маркевич перед стартом сезону в УПЛ подав у відставку. На цій посаді його замінив молодий тренер Владислав Лупашко.

Генеральний директор Карпат Андрій Русол пояснив причину раптового звільнення Мирона Маркевича. Функціонер раніше вже працював з одним з найкращих українських тренерів, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.

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Чому Маркевич покинув рідні Карпати

Русол зазначив, що у той період юридично ще не обіймав посаду генерального директора Карпат. Однак фактично певний час проводив Львові. Тож він перетинався з Маркевичем та спільно з ним розв'язував питання комплектації.

На думку Русола, Маркевич мав різне бачення з власником Карпат щодо подальшого розвитку клубу.

На мою думку, не було синергії між тим, як президент бачив розвиток клубу, і тим, як Мирон Богданович бачив найближчий час. Я Мирона Богдановича дуже розумію і дуже його поважаю, бо в нас був певний період часу, коли ми працювали разом у Дніпрі,

– розповів Русол.

Зазначимо, що Мирон Богданович хотів у першому ж сезоні в УПЛ боротися за вихід до єврокубків. Для цього потрібно було підписувати кваліфікованих гравців. Однак президент клубу Володимир Матківський не планував витрачати кошти на дорогих виконавців.

Нагадаємо, що після першої половини чемпіонату Карпати йдуть на 6-му місці, з відставанням у сім балів від четвертої сходинки, яка гарантує єврокубки. Свій наступний матч підопічні Владислава Лупашко зіграють 23 лютого проти київського Динамо.