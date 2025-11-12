Здобув "Золотий м'яч" та одружився з моделлю: як у молодості виглядав Андрій Шевченко

Андрій Шевченко найвідоміший представник українського футболу. Форвард запалював за київське Динамо, феєєрив в італійському Мілані та здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду "Золотий м'яч".

Тепер він працює президентом Української асоціації футболу та займається розвитком цього виду спорту. 24 канал підготував добірку фото легенди вітчизняного футболу у молодості.

Читайте також Дитинство у Казахстані та служба в радянській армії: як виглядали брати Клички у молодості

Як у дитинстві виглядав Шевченко?

Андрій Шевченко народився 29 вересня 1976 року у селі Двірківщина у Київській області. Батько футболіста Микола Григорович був військовим.

Через три роки після народження родина майбутньої зірки переїхала до Києва – на Оболонь.

Маленький Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Там він пішов у перший клас у 216 школу, а у 9 років потрапив до футбольної секції. Батьки Шевченка не охоче ставилися до вподобання сина, але тренер зумів їх переконати.

Відзначимо також, що Шевченко міг не стати футболістом, а стати військовим, як його батько. Адже він лише з другою спроби потрапив в академію.

Андрій Шевченко в академії Динамо / Фото з відкритих джерел

У 1990 році відбувся турнір імені Іана Раша в Уельсі, у якому взяли участь 14-річні "динамівці". Кияни виграли той турнір, а Шевченко став найкращим бомбардиром турніру.

Вже у наступному році футболіст разом з Динамо виграв юнацький чемпіонат СРСР серед юнаків 1976 року народження. Окрім того, команда їздила на турніри в Європу і навіть зіграла на "Сан-Сіро".

Андрій Шевченко в юності / Фото з відкритих джерел

У дорослому футболі Шевченко вперше з'явився у сезоні 1992/1993. Він став найкращим бомбардиром Динамо-2 (резервна команда) у Першій лізі України, забивши 12 м'ячів.

Коли Шевченко дебютував за Динамо?

За основну команду Динамо Шевченко вперше зіграв у матчі проти Шахтаря. Тоді 8 листопада 1994 року молодий нападник з'явися на полі з заміни.

Андрій Шевченко в Динамо / Фото київського клубу

У єврокубках Шевченко дебютував 23 листопада 1994 року у матчі проти Спартака. А свій перший гол на європейській арені забив у 18 років у ворота мюнхенської Баварії.

За збірну України футболіст вперше зіграв 25 березня 1995 року проти Хорватії у Загребі. Тоді "синьо-жовті" програли – 0:4.

Відзначимо, що у відборі на Євро-2000 збірна України зіграла проти Росії (1:1) у Москві. Саме там нападник відзначився чудернацьким голом у ворота Філімонова, здобувши нічию у принциповому матчі.

Шевченко забив у ворота Росії / Фото з відкритих джерел

У результаті збірна України вийшла у плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2000 року. Проте "синьо-жовті" не пробилися на турнір, поступившись Словенії.

Як склалася кар'єра Шевченка у Європі?

У 1999 році Андрій Шевченко перейшов в Мілан, де розпочалися найкращі часи його футбольної кар'єри. Футболіст дебютував в італійській Серії А в матчі проти Лечче.

І вже у першому сезоні він став найкрашим бомбардиром чемпіонату, забивши 24 голи у 32 матчах. Шевченко обігнав такхи видатних голеадорів, як Батістута та Креспо.

Шевченко у Мілані / Фото з відкритих джерел

У 2003 році Шевченко разом з Міланом виграв Лігу чемпіонів, забивши вирішальний гол у фіналі турніру у післяматчевій серії пенальті.

А вже у 2004 році він отримав напрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. Форварда визнали найкращим гравцем у світі та вручили "Золотий м'яч".

Шевченко виграв "Золотий м'яч-2004" / Фото з відкритих джерел

У тому ж році Шевченко одружився з американською моделлю Крістен Пазік. А пізніше у подружжя народився перший син Джордан. Всього у футболіста четверто дітей станом на 2025 рік.

Шевченко та Пазік / Фото з відкритих джерел

У 2006 році нападник міланського клубу перейшов у Челсі. Проте в Англії у нього не пішла гра, оскільки тренери особливо не довіряли українському форварду.

Хоча Шевченко переходив у Челсі у статусі зірки. Адже лондонці хотіли його ще до чемпіонату світу-2006 року.

А на мундіалі футболіст став одним із головним творців успіху збірної України, яка вийшла в історичний чвертьфінал. І після турніру він перейшов у Челсі за космічні на той час 30,8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Шевченко в Челсі / Фото з відкритих джерел

Вже через два роки на правах оренди він повернувся у Мілан. А за рік футболіст перейшов у Динамо, де завершив футбольну кар'єру у 2012 році.

Шевченко спробував свої сили у політиці, а згодом став головним тренер збірної України. Він вивів національну команду в історичний чвертьфінал Євро-2020, де "синьо-жовті" зустрілися з Англією (0:4), але це вже початок нового шляху.