Получил "Золотой мяч" и женился на модели: как в молодости выглядел Андрей Шевченко

Андрей Шевченко самый известный представитель украинского футбола. Форвард зажигал за киевское Динамо, феерил в итальянском Милане и получил самую престижную индивидуальную награду "Золотой мяч".

Теперь он работает президентом Украинской ассоциации футбола и занимается развитием этого вида спорта. 24 канал подготовил подборку фото легенды отечественного футбола в молодости.

Как в детстве выглядел Шевченко?

Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Двиркивщина в Киевской области. Отец футболиста Николай Григорьевич был военным.

Через три года после рождения семья будущей звезды переехала в Киев – на Оболонь.

Маленький Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Там он пошел в первый класс в 216 школу, а в 9 лет попал в футбольную секцию. Родители Шевченко неохотно относились к увлечениям сына, но тренер сумел их убедить.

Отметим также, что Шевченко мог не стать футболистом, а стать военным, как его отец. Ведь он лишь со второй попытки попал в академию.

Андрей Шевченко в академии Динамо / Фото из открытых источников

В 1990 году состоялся турнир имени Иана Раша в Уэльсе, в котором приняли участие 14-летние "динамовцы". Киевляне выиграли тот турнир, а Шевченко стал лучшим бомбардиром турнира.

Уже в следующем году футболист вместе с Динамо выиграл юношеский чемпионат СССР среди юношей 1976 года рождения. Кроме того, команда ездила на турниры в Европу и даже сыграла на "Сан-Сиро".

Андрей Шевченко в юности / Фото из открытых источников

Во взрослом футболе Шевченко впервые появился в сезоне 1992/1993. Он стал лучшим бомбардиром Динамо-2 (резервная команда) в Первой лиге Украины, забив 12 мячей.

Когда Шевченко дебютировал за Динамо?

За основную команду Динамо Шевченко впервые сыграл в матче против Шахтера. Тогда 8 ноября 1994 года молодой нападающий появился на поле с замены.

Андрей Шевченко в Динамо / Фото киевского клуба

В еврокубках Шевченко дебютировал 23 ноября 1994 года в матче против Спартака. А свой первый гол на европейской арене забил в 18 лет в ворота мюнхенской Баварии.

За сборную Украины футболист впервые сыграл 25 марта 1995 года против Хорватии в Загребе. Тогда "сине-желтые" проиграли – 0:4.

Отметим, что в отборе на Евро-2000 сборная Украины сыграла против России (1:1) в Москве. Именно там нападающий отметился причудливым голом в ворота Филимонова, добыв ничью в принципиальном матче.

Шевченко забил в ворота России / Фото из открытых источников

В результате сборная Украины вышла в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2000 года. Однако "сине-желтые" не пробились на турнир, уступив Словении.

Как сложилась карьера Шевченко в Европе?

В 1999 году Андрей Шевченко перешел в Милан, где начались лучшие времена его футбольной карьеры. Футболист дебютировал в итальянской Серии А в матче против Лечче.

И уже в первом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 гола в 32 матчах. Шевченко обогнал такхи выдающихся голеадоров, как Батистута и Креспо.

Шевченко в Милане / Фото из открытых источников

В 2003 году Шевченко вместе с Миланом выиграл Лигу чемпионов, забив решающий гол в финале турнира в послематчевой серии пенальти.

А уже в 2004 году он получил самую престижную индивидуальную награду в футболе. Форварда признали лучшим игроком в мире и вручили "Золотой мяч".

Шевченко выиграл "Золотой мяч-2004" / Фото из открытых источников

В том же году Шевченко женился на американской модели Кристен Пазик. А позже у супругов родился первый сын Джордан. Всего у футболиста четверо детей по состоянию на 2025 год.

Шевченко и Пазик / Фото из открытых источников

В 2006 году нападающий миланского клуба перешел в Челси. Однако в Англии у него не пошла игра, поскольку тренеры особо не доверяли украинскому форварду.

Хотя Шевченко переходил в Челси в статусе звезды. Ведь лондонцы хотели его еще до чемпионата мира-2006.

А на мундиале футболист стал одним из главных творцов успеха сборной Украины, которая вышла в исторический четвертьфинал. И после турнира он перешел в Челси за космические на то время 30,8 миллионов фунтов стерлингов.

Шевченко в Челси / Фото из открытых источников

Уже через два года на правах аренды он вернулся в Милан. А через год футболист перешел в Динамо, где завершил футбольную карьеру в 2012 году.

Шевченко попробовал свои силы в политике, а впоследствии стал главным тренером сборной Украины. Он вывел национальную команду в исторический четвертьфинал Евро-2020, где "сине-желтые" встретились с Англией (0:4), но это уже начало нового пути.