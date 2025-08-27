Андрей Шевченко – культовая фигура для украинского футбола. Уроженец Киевщины прославлял Украину в качестве игрока, а позже приносил пользу стране уже в качестве тренера, сообщает 24 Канал.

Сколько детей у Андрея Шевченко?

Сейчас же Андрей Николаевич ушел в политико-административную сферу и возглавил Украинскую ассоциацию футбола. Неудивительно, что к личной жизни Шевченко всегда было приковано особое внимание.

В отличие от многих футболистов, которым слава и большие деньги позволяют пуститься во все тяжкие, Андрей является однолюбом. Еще в 2000 году он познакомился в Милане с американской моделью польского происхождения Кристен Пазик.

Через четыре года пара официально оформила брак, который держится и по сей день. При этом Кристен родила Шевченко аж четырех детей. Что интересно, все – мальчики.

Что известно о Джордане Шевченко?

Джордан является самым старшим из них. Парень появился на свет 29 октября 2004 года в Милане, поэтому сейчас ему 20 лет. Крестным парня является уже покойный скандальный политик Сильвио Берлускони, который долгое время владел Миланом.



Шевченко-джуниор учился в английском King's College School в Уимблдоне, а позже получил приглашение в Йельский университет. С тех пор Джордан живет именно в США. Парень изучает украинский язык, историю Украины и помогает благотворительными инициативами родине папы.

Что известно о Кристиане Шевченко?

Кристиан является наиболее известным сыном Шевченко для любителей футбола, сейчас ему 18. Он родился 10 ноября 2006 года в Лондоне. Он пока единственный из детей Андрея Николаевича, который пошел по пути отца.

Парня отдали в академию Челси, где он занимался с 2020 по 2022 годы. Через год, в 2023-м, Кристиан подписал профессиональный контракт с Уотфордом. Сейчас выступал за команды U-18 и U-21.



В начале 2024-го Шевченко-младший получил паспорт гражданина Украины. Его сразу вызвали в юношескую сборную, которая позже приняла участие в чемпионате Европы U-19.

Там "сине-желтые" добрались до полуфинала. Кристиан же выступает на позиции вингера или центрфорварда, но основным в сборной еще не стал. В одном из интервью парень отметил, что планирует и в дальнейшем выступать за сборную Украины.

Что известно об Александре Шевченко?

Александр получил, пожалуй, наиболее привычное имя для рядового украинца. Мальчик родился сразу после Евро-2012 и завершения карьеры его отца, а именно – 1 октября 2012 года.



Сейчас ему 12 лет и пока широкой общественности известно о нем немного. Александр – активный и спортивный парень. Он любит проводить время в парке аттракционов, играть в игры, катается на лошадях и любит плавание.

Что известно о Райдере-Габриэле Шевченко?

А вот Райдер-Габриэль – это довольно необычное имя не только для Украины, а и вообще в мире. Самый младший из сыновей легенды украинского футбола появился на свет 6 апреля 2014 года.



Парню в этом году исполнилось 11 и о нем известно также немного. Только видно на фото, что Райдеру интересен гольф, который является вторым хобби Андрея Николаевича. Шевченко несколько раз делал посты ко дню рождения сына и на них он играл именно в эту игру с отцом.