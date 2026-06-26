"Шевченко не обирав дружину – його обрали": колишня дружина Ващука розповіла про Пазік

Рестораторка Маргарита Січкар, яка раніше була одружена з екс-капітаном київського Динамо Владиславом Ващуком, розповіла про особисте життя Андрія Шевченка. Вона поділилася деталями стосунків між відомим українським футболістом та його дружиною Крістен Пазік.

Січкар зазначила, що у цій парі головна роль належить саме Пазік. Про це вона повідомила в інтерв'ю Дмитру Гордону на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

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Що розповіла Січкар?

Вона зазначила, що американська модель чітко знала, чого хоче, і мала впливових знайомих ще до зустрічі з футболістом.

З історією Шевченка – не він обирав, його вибрали. Пазік теж така панночка – палець у рот не клади. Вона рулить усім. Вона зустрічалася з сином Берлусконі. Коли з'явився Шева з України, швиденько... вона вміє. Ці всі дівчата – вони знають, вони ходять на спеціальні курси,

– заявила Січкар.

Що відомо про родину Шевченка?

Познайомилися у 2001 році в Мілані після показу італійського дизайнера Джорджіо Армані. Тоді Пазік працювала моделлю, а Шевченко дефілював на подіумі. У 2004 році пара офіційно одружилася: церемонія була закритою та доволі скромною, без присутності преси, і відбулася на території гольф-клубу.

Подружжя виховує чотирьох синів. Джордан (2004 року народження) – первісток родини. Крістіан (2006 року народження) – єдиний із братів, хто обрав футбольну кар'єру, продовживши шлях батька: він грає на позиції нападника за молодіжну команду англійського клубу "Вотфорд" і вже виходив на поле у складі юнацької збірної України. Олександр народився у 2012 році, а Райдер-Габріель – у 2014-му і є наймолодшим сином.

Наразі Андрій Шевченко очолює Українську асоціацію футболу і продовжує працювати у футбольній сфері після завершення ігрової кар'єри.