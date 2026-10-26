Шевченко б не виграв "Золотий м'яч": легенда Динамо зробив гучну заяву

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко висловився про потенційне місце Андрія Шевченка у сучасному футболі. Він вважає, що президент УАФ не виграв би "Золотий м’яч".

Леоненко вважає, що Андрій Шевченко не був би настільки успішним у наш час. Власними думками триразовий найкращий бомбардир УПЛ поділився з сайтом "Український футбол".

Що Леоненко сказав про Шевченка та "Золотий м’яч"

Колишній футболіст Динамо зазначив, що наразі найкращі гравці групи атаки забивають значно більше, ніж кілька десятиліть тому.

Шевченко зараз не виграв би "Золотий м’яч". Він не забивав стільки, скільки зараз забивають Кейн і Мбаппе. У Мілані в нього все йшло, але ж ми пам’ятаємо, що потім було в Челсі: там із голами вже було туго. А зараз забивають набагато більше,

– сказав Леоненко.

Зазначимо, що у період з 1999-го по 2005 рік Шевченко шість разів потрапив у шортлист претендентів на "Золотий м’яч". У найкращі роки він не опинявся у голосуванні нижче 8-го місця, а в 2004 році виграв премію.

Що відомо про фаворитів 2026 року

Наразі існує чимало варіантів імен імовірних переможців. В Англії побутує думка, що голосування виграв форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн.

А от Кіліан Мбаппе почув критичні слова ексфутболіста Жерома Ротена, який звинуватив лідера Реала та його оточення у нечесній кампанії за "Золотий м'яч".

Також стало відомо, чи можна дізнатися ім’я переможця до церемонії нагородження.