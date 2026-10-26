Шевченко не выиграл бы "Золотой мяч": легенда Динамо сделал громкое заявление

Леоненко считает, что Андрей Шевченко не был бы столь успешным в наше время. Своими мыслями трехкратный лучший бомбардир УПЛ поделился на сайте "Украинский футбол".

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Что Леоненко сказал о Шевченко и "Золотом мяче"

Бывший футболист Динамо отметил, что сейчас лучшие игроки атакующей линии забивают значительно больше, чем несколько десятилетий назад.

Шевченко сейчас не выиграл бы "Золотой мяч". Он не забивал столько, сколько сейчас забивают Кейн и Мбаппе. В "Милане" у него все получалось, но мы же помним, что потом было в Челси: там с голами уже было туго. А сейчас забивают гораздо больше– сказал Леоненко.

Отметим, что в период с 1999 по 2005 год Шевченко шесть раз попадал в шорт-лист претендентов на "Золотой мяч". В лучшие годы он не опускался в голосовании ниже 8-го места, а в 2004 году выиграл премию.

Что известно о фаворитах 2026 года

На данный момент существует немало вариантов имен вероятных победителей. В Англии бытует мнение, что голосование выиграл нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн.

А вот Килиан Мбаппе услышал критические слова экс-футболиста Жерома Ротена, который обвинил лидера Реала и его окружение в нечестной кампании за "Золотой мяч".

Также стало известно, можно ли узнать имя победителя до церемонии награждения.