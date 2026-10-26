В сети в очередной раз "слили" имя победителя "Золотого мяча": кто выиграл и правда ли это

Пока неизвестно, кто из футболистов станет обладателем "Золотого мяча-2026". Об этом сообщил аккаунт Bayern&Germany в социальной сети Х.

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Известно ли, кто получит "Золотой мяч"

Источник сообщает, что пока неизвестно, кто стал лучшим в голосовании: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Гарри Кейн или кто-то из 28 других претендентов.

Журналисты ссылаются на слова бывшего главы престижной премии Паскаля Ферре.

С 2024 года победителям больше не сообщают об их судьбе до церемонии, и ко всем номинантам относятся одинаково. Когда они прибудут на место проведения в Лондоне, ни один из них не сможет поднять руки в знак празднования раньше других, поскольку они не будут знать результата. Мы изменили правила после эпохи Месси и Роналду– сказал Ферре.

Отметим, что в понедельник, 26 октября, в 20:00 по киевскому времени должна стартовать "красная дорожка" – камеры запечатлеют прибытие футбольных звезд в театр "Палладиум" в Лондоне, где и состоится церемония.

Что известно о фаворитах 2026 года

На данный момент существует немало вариантов имен вероятных победителей. В Англии бытует мнение, что голосование выиграл нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн.

А вот Килиан Мбаппе услышал критические слова от бывшего футболиста Жерома Ротена, который обвинил лидера Реала и его окружение в нечестной кампании за "Золотой мяч".