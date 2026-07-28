Від Шевченка до Усика: хто за гороскопом головні легенди українського спорту

Хто за гороскопом українські спортивні легенди? Зібрали знаки Зодіаку найвідоміших атлетів України минулого та сьогодення – від Андрія Шевченка до Ярослави Магучіх.

Українські спортсмени не раз доводили свою велич на світових аренах, встановлюючи рекорди та здобуваючи найпрестижніші нагороди. Та окрім спортивних досягнень, багатьом уболівальникам цікаві й незвичні факти про своїх кумирів, зокрема – коли вони народилися та який мають знак Зодіаку, передає 24 Канал.

Від Лева Шевченка до Козерога Усика

Серед найвідоміших українських спортсменів є представники майже всіх знаків Зодіаку. Наприклад, легендарний футболіст Андрій Шевченко народився 29 вересня, тож за гороскопом він Терези.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик святкує день народження 17 січня – його знак Козеріг. А легенда світового боксу Володимир Кличко, який народився 25 березня – Овен.

До Терезів також належить і капітан збірної України Андрій Ярмоленко (23 жовтня). Водночас багаторічний воротар київського Динамо Олександр Шовковський народився 2 січня (Козеріг), а колишній тренер збірної України Сергій Ребров – 3 червня (Близнюки).

Зірки жіночого спорту та олімпійські чемпіонки

Перша ракетка України Еліна Світоліна народилася 12 вересня, а отже є Дівою. Дзюдоїстка Дар'я Білодід святкує день народження 10 жовтня – її знак Терези.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва народилася 15 серпня (Лев), а легендарна тренерка Альбіна Дерюгіна – 16 березня (Риби).

Чинна рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх з'явилася на світ 19 вересня, тому також є Дівою.

Хто за гороскопом інші українські спортивні легенди

Найсильніша людина світу Василь Вірастюк народився 22 квітня – його знак Телець.

Біатлоністки-сестри Валя та Віта Семеренко народилися 18 січня, тож обидві є Козерогами.

Цікаво, що серед цього списку найбільше представників мають саме Козеріг, Терези та Діва. Втім, спортивні перемоги українських чемпіонів вкотре доводять: характер, праця та талант значно важливіші за будь-які астрологічні прогнози.