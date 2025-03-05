Подробицями сутички між Андрієм Шевченком та Талем Бен-Хаїмом поділився ексзахисник Челсі Вейн Брідж. Англієць у сезоні-2007/08 був одноклубником українця та ізраїльтянина, пише 24 Канал з посиланням на подкаст The Dressing Room.

Читайте також Дуже давно не спілкувався особисто, – Сабо дорікнув Шевченку за невдячність

Таль більше не наближався до Шеви

За словами Бріджа, Таль любив провокувати сутички. Під час одного з інцидентів Шевченко зробив йому зауваження. У відповідь ізраїльський захисник вдарив українського форварда.

"Після чергової провокації вони опинились обличчям до обличчя. І комбінація, яку провів Шева. Неймовірно. Це було щось на кшталт джеб, крос, хук, крос. Бах, бах, бах, бах, бах! Гра закінчилася. Він нокаутував його, друже.



Талю довелося проковтнути гордість і рухатися далі. І більше він ніколи не наближався до Шеви!", – розповів Брідж.

Зазначимо, що ізраїльський захисник Таль Бен-Хаїм приєднався до Челсі влітку 2007 року. Він зіграв за "синіх" 23 матчі у сезоні-2007/08.

Андрій Шевченко англійський етап кар'єри не може занести до свого активу. Володар "Золотого м'яча" зіграв за "пенсіонерів" 77 матчів, у яких забив 22 м'ячі. Разом з Челсі українець здобув два трофеї: Кубок Англії (2007) та Кубок футбольної ліги (2007).