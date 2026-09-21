Володар "Золотого м'яча" згадав найяскравіших партнерів за час своєї професійної кар'єри. Президент УАФ окремо відзначив Сергія Реброва, Паоло Мальдіні, Кака, Френка Лемпарда та Міхаеля Баллака, передає інстаграм-канал vanya_goleador1.

Кого Шевченко виділив у Динамо, Мілані та Челсі

Відповідаючи на запитання про трьох найкращих партнерів, Шевченко вирішив не розставляти футболістів за місцями. Він зазначив, що у його кар'єрі було три команди, в яких грав із особливими партнерами.

Для періоду в київському Динамо Шевченко назвав Сергія Реброва. Саме з ним форвард сформував одну з найвідоміших атакувальних пар українського клубного футболу.

У складі Мілана він виділив одразу двох гравців – Паоло Мальдіні та Кака. Про Мальдіні Шевченко відгукнувся особливо тепло, назвавши його харизматичним лідером, прикладом для партнерів і одним із найкращих захисників в історії.

Дуже правильна, принципова людина, з дуже правильними поглядами,

– сказав Шевченко про легендарного італійця.

У Челсі українець назвав Френка Лемпарда та Міхаеля Баллака. За словами Шевченка, з обома півзахисниками у нього була особлива взаємодія на футбольному полі.

Проти кого було найважче грати

Шевченко також відповів на запитання про найскладніших захисників, проти яких йому доводилося грати. Цікаво, що двоє з трійки – Мальдіні та Неста – були його партнерами у Мілані, а Джон Террі – партнером у Челсі.

По-перше, Паоло Мальдіні – я грав проти нього і з ним. Це однозначно він. Я би назвав Алессандро Несту та Джона Террі. Я грав і з ними, і проти них,

– розповів Шевченко.

Нагадаємо, у сина Андрія Шевченка Крістіана виникли проблеми із продовженням футбольної кар'єри. У травні Шевченко-молодший дізнався, що англійський Вотфорд більше не зацікавлений у тому, щоб тримати його на контракті. Після цього влітку футболіст так і не зміг забезпечити собі спортивне майбутнє.