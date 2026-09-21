Згадав і про Реброва: Шевченко розсекретив своїх улюблених партнерів

Андрій Шевченко назвав футболістів, із якими йому було найкраще грати в одній команді. До списку увійшли легенди Динамо, Мілана та Челсі.

Володар "Золотого м'яча" згадав найяскравіших партнерів за час своєї професійної кар'єри. Президент УАФ окремо відзначив Сергія Реброва, Паоло Мальдіні, Кака, Френка Лемпарда та Міхаеля Баллака, передає інстаграм-канал vanya_goleador1.

Кого Шевченко виділив у Динамо, Мілані та Челсі

Відповідаючи на запитання про трьох найкращих партнерів, Шевченко вирішив не розставляти футболістів за місцями. Він зазначив, що у його кар'єрі було три команди, в яких грав із особливими партнерами.

Для періоду в київському Динамо Шевченко назвав Сергія Реброва. Саме з ним форвард сформував одну з найвідоміших атакувальних пар українського клубного футболу.

У складі Мілана він виділив одразу двох гравців – Паоло Мальдіні та Кака. Про Мальдіні Шевченко відгукнувся особливо тепло, назвавши його харизматичним лідером, прикладом для партнерів і одним із найкращих захисників в історії.

Дуже правильна, принципова людина, з дуже правильними поглядами,

– сказав Шевченко про легендарного італійця.

У Челсі українець назвав Френка Лемпарда та Міхаеля Баллака. За словами Шевченка, з обома півзахисниками у нього була особлива взаємодія на футбольному полі.

Проти кого було найважче грати

Шевченко також відповів на запитання про найскладніших захисників, проти яких йому доводилося грати. Цікаво, що двоє з трійки – Мальдіні та Неста – були його партнерами у Мілані, а Джон Террі – партнером у Челсі.

По-перше, Паоло Мальдіні – я грав проти нього і з ним. Це однозначно він. Я би назвав Алессандро Несту та Джона Террі. Я грав і з ними, і проти них,

– розповів Шевченко.

Нагадаємо, у сина Андрія Шевченка Крістіана виникли проблеми із продовженням футбольної кар'єри. У травні Шевченко-молодший дізнався, що англійський Вотфорд більше не зацікавлений у тому, щоб тримати його на контракті. Після цього влітку футболіст так і не зміг забезпечити собі спортивне майбутнє.