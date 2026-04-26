Зовсім інший Шевченко: що говорив майбутній володар "Золотого м'яча" після аварії на ЧАЕС

Архівні кадри показали зовсім іншого Андрія Шевченка – не легенду футболу, а звичайного юнака. Після аварії на ЧАЕС він разом з іншими дітьми деякий час перебував в Італії.

На сторінці milancrew1899 в інстаграмі згадали відео кінця 1980-х – початку 1990-х років, яке відкриває несподівану сторінку життя майбутньої зірки. Тоді для нього головним були не м'яч і стадіони, а прості дитячі мрії – повернутися додому.

Як Шевченко у дитячому віці опинився в Італії?

Майбутній володар "Золотого м'яча" у 12-річному віці отримав запрошення зіграти на турнірі в італійському Агрополі. Юного футболіста тоді запитали і за Чорнобильську трагедію.

На архівному відео Шевченко говорить просто і без пафосу – про людей, які його прийняли, і про тугу за домом.

Тут дуже добрі та чуйні людини. Хочемо їхати в Київ. Встигли засумувати за Батьківщиною та батьками,

– зізнався тоді юний футболіст.

Що Шевченко розповідав про катастрофу на ЧАЕС?

Коли стався вибух на Чорнобильській АЕС, Андрію Шевченку було 9 років.

Майбутня зірка українського футболу тоді пригадував, як приїхали автобуси з усього СРСР та вивезли дітей від 6 до 15 років у напрямку Азовського та Чорного морів.

За інформацією Sport.ua, після перебування на турнірі в Італії юний футболіст подумав, що одного разу хотів би повернутися в цю країну знову.