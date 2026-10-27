Шевченко звернувся до переможця "Золотого м'яча-2026"

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав переможця "Золотого м’яча-2026". Колишній нападник Мілана адресував теплі слова Гаррі Кейну.

Шевченко відвідав церемонію вручення "Золотого м’яча". У власному інстаграм-акаунті очільник українського футболу звернувся до головного героя вечора у Лондоні.

Що написав Шевченко Кейну

Переможець цієї премії у 2004 році відзначив досягнення одразу двох футболістів: третього у списку Ламіна Ямаля та переможця Гаррі Кейна.

Для мене було честю вручити нагороду найкращому гравцю до 21 року Ламіну Ямалю. Вітаю зі ще одним видатним досягненням! Щирі вітання також Гаррі Кейну із заслуженим визнанням,

– написав Шевченко.

Зазначимо, що Андрій Шевченко є одним з трьох українців, яким вдавалось вигравати цю нагороду. Він єдиний представник нашої держави, котрий переміг у голосуванні за часів Незалежності.

Що відомо про "Золотий м’яч-2026"

Гаррі Кейн став першим за 45 років футболістом "Баварії", якому вдалось виграти "Золотий м'яч". Минулого разу відповідною звитягою відзначився Карл-Гайнц Румменігге, який у 1981-му вдруге у кар'єрі виграв цей приз.

У минулому сезоні на клубному рівні Кейн відіграв 51 матч, у яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.

Церемонія вперше за 70 років відбулася не в Парижі, а в Лондоні. Це спеціальне рішення організаторів на честь першого переможця "Золотого м'яча" британця Стенлі Меттьюза.