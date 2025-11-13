На фронті загинув український дзюдоїст Андрій Сіробаба

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів стали на захист Батьківщини від окупантів, взявши до рук зброю. На жаль, частина з них повернулася з поля бою на щиті.

Напередодні список янголів спорту поповнився ім'ям чергового воїна. Загинув український дзюдоїст Андрій Сіробаба, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про загибель Андрія Сіробаби?

Свій останній бій він прийняв 29 жовтня 2025 року. Життя спортсмена обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу села Греківка Луганської області.

Полеглий воїн був бійцем 3-ї Окремої штурмової бригади. Тепер йому назавжди 23…

Андрій народився 13 жовтня 2002 року у Слов’янську на Донеччині. З дитинства він проявляв любов до спорту й зупинив свій вибір на дзюдо.

У 2014 році через війну вимушено з родиною переїхав до Полтави. З початком повномасштабного вторгнення Андрій Сіробаба став на захист Батьківщини, підписавши контракт.

Саме в Полтаві 10 листопада у Свято-Успенському соборі відбулося прощання з полеглим воїном. Йому прийшли віддати останню шану рідні, близькі та побратими.

Як Андрій Сіробаба був залучений у спорт?

Був учнем відділення дзюдо Обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. З 2017 по 2020 роки навчався у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву імені Бубки.

Мав звання кандидата у майстри спорту України з дзюдо.

Здобував численні нагороди на обласних та всеукраїнських змаганнях.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Андрію Сіробабі…

За даними з відкритих джерел, Андрій Сіробаба став щонайменше 17-м представником дзюдо, який загинув під час російсько-української війни. Зокрема, 29 січня 2025 року на Покровському напрямку обірвалося життя Василя Джуса, який служив зв’язківцем у 155 окремій механізованій бригаді.

Нагадаємо, що напередодні на фронті також загинув хокеїст київського клубу ШВСМ Олександр Ніконов. Трагедія сталася 5 листопада.