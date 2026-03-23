"Наші стосунки вщухли": Воронін зробив заяву про Реброва

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін свого часу чимало пограв пліч-о-пліч із Сергієм Ребровим. Партнери по головній команді добре ладнали і поза полем – але зараз це змінилося.

Воронін, який нині проживає у Німеччині і нечасто спілкується з пресою, розповів про своє ставлення до наставника "синьо-жовтих" в інтерв'ю "Українському футболу".

Дивіться також "Перш ніж засуджувати, подивіться на себе": Воронін розповів про втечу з Росії і зраду Ордеця

Що розповів Андрій Воронін про Сергія Реброва?

Колишній футболіст пригадав, як складалися відносини із зірковими партнерами по збірній – Андрієм Шевченком і Сергієм Ребровим.

Вони показували свій авторитет на полі, а не в роздягальні. Одна з якостей майже всіх видатних футболістів — вони ніколи не ставлять себе вище за інших. Шева був частиною нашої команди. Стосунки з ним були дружніми і на полі, і в житті. А темперамент у кожного свій,

– сказав Воронін.

Що ж до нинішнього коуча збірної, то ексгравець Ліверпуля вважає, що не зміг зберегти дружнє спілкування через те, що свого часу не породичався із Ребровими.

Ми дуже добре товаришували, стосунки були найближчими. Чи буде він тренером, я тоді не замислювався. Він був людиною, на яку я міг покластися. З часом наші стосунки вщухли. Ми з ним не куми, можливо, тому,

– припустив Воронін.

Який прогноз дав Воронін на матч Україна – Швеція?

Досвідченого нападника, який встиг пограти в АПЛ та Бундеслізі, попросили оцінити шанси збірної України пройти Швецію у плей-оф відбору на чемпіонат світу.

Ми граємо не з переможцями груп. Усі команди у стиках рівні. Питання треба поставити інакше: що ми зможемо протиставити шведам?

– філософськи зазначив Воронін.

Які досягнення має Андрій Воронін?