Воронін зізнався "Українському футболу", що війна дуже сильно змінила його погляди. Але він вважає висловлення позиції особистою справою кожного.
Як Воронін у 2022 році втікав з Росії?
Перед російським вторгненням Андрій Воронін працював у тренерському штабі Динамо Москва, за який виступав під час кар'єри гравця.
За словами ексфутболіста, рішення розірвати контракт він ухвалив одразу рано-вранці 24 лютого.
Ви не повірите, але команда поставилася з розумінням і підтримкою. Можливо, колись я зможу показати відеопослання, яке мені підготувала та передала команда. Вдячний усім хлопцям за спільну роботу, розуміння та підтримку в ситуації, що склалася,
– відзначився суперечливою заявою про москвичів Воронін.
Зараз колишній нападник вже практично ні з ким не спілкується з колишнього клубу.
Що Воронін думає про Івана Ордеця?
Чимало критики зазнав інший українець, який на момент нападу росіян перебував у Москві і, на відміну від Вороніна, не поспішав залишати країну-агресора – Іван Ордець. Ексфутболіст не вважає, що співвітчизник зробив щось погане, і нагадує, що той практично одразу пішов в оренду у Бохум і не зіграв за Динамо жодного матчу після вторгнення.
Коли дивлюся на це шоу, коли люди у 2014-му першими тікали до Росії, маючи контракти в Україні, у перші дні війни боялися відкрити рота, бо не знали, що буде. Але потім бігали з прапорами перед камерами, виголошували промови з трибун і вдавали із себе патріотів. Перш ніж засуджувати Ордеця, подивіться на себе і навколо,
– заявив Воронін.
Яка позиція Вороніна щодо війни в Україні?
Андрій Воронін наголошує, що має проукраїнську позицію, хоча й не вважає обов'язковим проявляти патріотизм.
Я виїхав з Росії першим, розірвав контракт, хороший контракт. Публічно засудив війну і сказав, що не зможу жити у країні, яка бомбить українські міста і вбиває людей. У Німеччині я одразу висловив свою позицію в усіх провідних виданнях. Я допомагав і допомагаю біженцям не для ТікТоку, а за покликом серця. Мене так виховали. Але при цьому я погано розмовляю українською і не бігаю з прапором біля камер, не лізу в політику та за посадами,
– підкреслив Воронін.
Які досягнення Андрія Вороніна?
- За даними Transfermarkt, на клубному рівні Воронін виступав за Боруссію Менхенгладбах, Майнц, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герту, Динамо Москва і Фортуну Дюссельдорф.
- Загалом у 429 матчах забив 132 голи, але не здобував трофеїв.
- За збірну України Воронін провів 74 матчі, у нього 8 результативних ударів. Грав на чемпіонаті світу 2006 року та Євро-2012.