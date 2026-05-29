Ярмоленко підписав новий контракт із Динамо

Легендарний вінгер Динамо Андрій Ярмоленко офіційно продовжив співпрацю з рідним клубом. Нова угода між 36-річним футболістом та столичною командою розрахована ще на один сезон.

Для досвідченого півзахисника цей рік стане вже четвертим після його повернення до Києва. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Яка статистика та історичні рекорди у Ярмоленка?

У сезоні-2025/2026 Ярмоленко продемонстрував високу результативність в Українській Прем'єр-Лізі:

9 голів та 1 асист у 22 матчах УПЛ.

2-ге місце у списку найкращих бомбардирів команди в сезоні.

123 голи сумарно за кар'єру в чемпіонатах України.

Завдяки цим показникам футболіст наздогнав Сергія Реброва у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію національної першості та наразі ділить із ним другу сходинку. До абсолютного історичного рекорду, який належить Максиму Шацьких (124 голи), вінгеру залишилося забити усього два м'ячі.

Який внесок Ярмоленка у здобуття трофеїв?

Окрім успіхів у чемпіонаті, Ярмоленко відіграв ключову роль у кубковому тріумфі киян минулого сезону. Саме його точний удар у фінальному матчі проти Чернігова допоміг Динамо завоювати Кубок України.

Керівництво клубу привітали лідера з підписанням нової угоди, побажавши йому нових перемог, рекордів та трофеїв у складі "біло-синіх".