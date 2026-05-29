Для опытного полузащитника этот год станет уже четвертым после его возвращения в Киев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Какая статистика и исторические рекорды у Ярмоленко?

В сезоне-2025/2026 Ярмоленко продемонстрировал высокую результативность в Украинской Премьер-Лиге:

9 голов и 1 ассист в 22 матчах УПЛ.

2-е место в списке лучших бомбардиров команды в сезоне.

123 гола суммарно за карьеру в чемпионатах Украины.

Благодаря этим показателям футболист догнал Сергея Реброва в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю национального первенства и сейчас делит с ним вторую строчку. До абсолютного исторического рекорда, который принадлежит Максиму Шацких (124 гола), вингеру осталось забить всего два мяча.

Какой вклад Ярмоленко в получение трофеев?

Кроме успехов в чемпионате, Ярмоленко сыграл ключевую роль в кубковом триумфе киевлян прошлого сезона. Именно его точный удар в финальном матче против Чернигова помог Динамо завоевать Кубок Украины.

Руководство клуба поздравили лидера с подписанием нового соглашения, пожелав ему новых побед, рекордов и трофеев в составе "бело-синих".