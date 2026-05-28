57-летний наставник согласился на предложение киевлян и в ближайшее время начнет работу в структуре клуба. Сейчас команда находится в отпуске, поэтому детали сотрудничества пока не разглашаются, пишет ua-football.

Что известно о переходе Бессмертного в Динамо?

Украинский наставник коротко прокомментировал свое решение присоединиться к "бело-синим". Он отметил, что уже покинул Викторию и принял приглашение киевского клуба.

Ранее сумской клуб официально сообщил об уходе главного тренера. Последний матч сезона команда проведет уже без Бессмертного.

Да, могу подтвердить эту новость. Пока больше комментировать нечего. Пока так, а дальше посмотрим, как оно будет. Динамо находится в отпуске, поэтому нечего сейчас больше сказать. Но Викторию оставил и принял приглашение Динамо – это факт,

– отметил наставник.

Анатолий Бессмертный войдет в штаб Игоря Костюка. Последний остался главным тренером киевлян после завершения не слишком успешного сезона. Динамо выиграло Кубок Украины, но финишировало лишь четвертым в УПЛ.

В клубе пока официально не детализировали функции нового специалиста.

Тренерский путь Бессмертного

Бессмертный хорошо знаком с системой Динамо, ведь в 90-х годах выступал за киевский клуб как футболист. Вместе с киевлянами он становился чемпионом Украины и играл в еврокубках.

После завершения карьеры специалист работал с рядом украинских команд, среди которых Полтава, ПФК Сумы, Львов и Виктория. Именно из сумского клуба тренер и перешел в киевский гранд.

Анатолий Бессмертный возглавлял сумскую команду с лета 2023 года. Под его руководством Виктория провела за три сезона 94 официальных матча, в которых одержала 39 побед, 24 раза сыграла вничью и 31 раз проиграла.

В текущем сезоне за тур до завершения чемпионата команда идет на 8-й позиции в турнирной таблице Первой лиги.