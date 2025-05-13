Ярмоленко розповів, чи планує повісити бутси на цвях після завершення сезону

Андрій Ярмоленко є легендою київського Динамо та збірної України. Він має чинний контракт з "біло-синіми" до завершення кампанії-2024/2025 й досі невідомо, чи будуть сторони продовжувати угоду.

Навколо продовження ігрової кар'єри Андрія Ярмоленка наразі ходить чимало чуток. 35-річний вінгер зізнався, чи прийняв остаточне рішення щодо цього питання.

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Ярмоленко прокоментував своє майбутнє

За словами футболіста, наразі воно залишається відкритим. Він ще буде його обговорювати з керівництвом Динамо, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

Поки я не можу дати відповідь на це питання, бо я сам не знаю. Все залежить не тільки від мене. Ще від президента, головного тренера, чи вони хочуть продовжувати зі мною співпрацю,

– сказав Ярмоленко.

На уточнювальне запитання, чи хоче сам ветеран Динамо ще пограти, він зізнався, що поле його поки не відпускає. Проте рішення прийматиме вже після завершення сезону:

"Коли я підписував контракт на 2 роки, я думав, що мені цього вистачить з головою. Думав, що мені набридне футбол, і я спокійно рухатимусь далі по життю, але це відчуття футбольного голоду мене трішки турбує.

Я розумію, що я не той, що був 7, 8, 10 років тому. Граєш деякі матчі завдяки голові, бо розумієш, що деякі гравці сильніші та швидші. Тобі треба швидше реагувати на ситуацію на полі. Поки я не вирішив. Я мав розмову з президентом. Я сказав, що закінчимо чемпіонат, а потім сядемо та спокійно все вирішимо".

Довідка. В нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко провів 30 матчів на клубному рівні. У них він забив десять голів і віддав один асист.

Зазначимо, що наступний поєдинок Динамо зіграє 14 травня проти Шахтаря. Фінал Кубка України відбудеться в Житомирі та розпочнеться о 18:30. Трансляція українського "Класичного" буде у вільному доступі.