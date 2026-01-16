Луніна звинуватили у катастрофічному провалі Реала: у клубі винесли вердикт українцю

У середу, 14 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії 2025/2026. В одному із них Реал зіграв проти Альбасете.

"Королівський клуб" поступився команді, яка посідає 17-е місце у Сегунді (другий дивізіон за силою в Іспанії) – 3:2. Андрія Луніна звинуватили у провалі "вершкових", повідомляє 24 канал із посиланням на El Partidazo de COPE.

Читайте також Реал з Луніним на воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії: як зіграв українець

Чому Лунін став причиною поразки Реала?

Сантьяго Канісарес вважає, що помилки голкіпера збірної України призвели до поразки Реала у матчі проти Альбасете. За словами ексворотаря збірної Іспанії, дії Луніна вплинули на результати гри і істотно ускладнили команді боротьбу за вихід у наступний раунд турніру.

Канісарес заявив, що українець пропустив досить легкі голи, за які відповідальнисть лише на ньому.

Я першим сказав, що якщо воротар припускається таких помилок і через нього пропускають два голи, то перемогти стає набагато складніше. Обидва голи дуже слабкі,

– сказав експерт.

Він також зазначив, що попри те, що у першому пропущенному м'ячі Луніну закривав огляд Дані Карвахаль, голкіпер мав зіграти надійніше, адже спортивний снаряд пролетів у нього прямо над головою.

У другому епізоді, за словами Канісареса, воротар Реала та збірної України опинився у неналежній позиції та втратив орієнтацію, а також дорогоцінні секунди, через що не зміг врятувати команду.

Колишній голкіпер збірної Іспанії підсумував, що у Луніна це був просто "поганий день". Однак він наголосив, що на такому рівні подібні помилки дуже дорого коштують команді.

Відзначимо, що за інформацією Defensa Central президент Реала Флорентіно Перес розлютився після вильоту команди із Кубка Іспанії та планує влаштувати кадрову чистку. Лунін потрапив у список футболістів, яких планують позбутися.

Окрім українського голкіпера, "вершкові" не триматимуть Вінісіуса Жуніора, Едуардо Камавінгу та Франа Гарсію. Також у виступами центрбека Діна Хейсена та хавбека Арди Гюлера.

Що відомо про Луніна у Реалі?