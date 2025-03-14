Світоліна програла "нейтральній" тенісистці і вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
- Еліна Світоліна програла Міррі Андрєєвій 2:0 (7:5, 6:3) у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі.
- Матч тривав майже півтори години, і це була перша зустріч Світоліної та Андрєєвої на корті.
- Світоліна вперше за чотири роки вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Веллсі.
Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі в Індіан-Веллсі. У чвертьфіналі вона поступилася росіянці під "нейтральним" прапором Міррі Андрєєвій.
Мірра Андрєєва – Еліна Світоліна 2:0 (7:5, 6:3)
У четвер, 13 березня, відбулися матчі чвертьфіналу на турнірі в Індіан-Веллсі. В одному з них Еліна Світоліна протистояла 17-річній росіянці Міррі Андрєєвій, пише 24 канал.
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Прикра поразка українки
У першому сеті ключову роль зіграв 11 гейм, де "нейтральна" спортсменка змогла зробити брейк і захистити гейм на своїй подачі. Таким чином, перемога була за Андрєєвою.
У другому раунді українська тенісистка програла гейм на своїй подачі, коли рахунок був 1:1. Згодом у шостому геймі вона змогла його зрівняти, однак у наступному дозволила росіянці зробити брейк. Другий сет також закінчився поразкою для українки.
Матч тривав майже півтори години.
Довідка. Еліна Світоліна та Мірра Андрєєва вперше у кар'єрі зустрілися на корті.
Відзначимо, що українка вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Веллсі вперше за чотири роки.