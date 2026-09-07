Анджеліна Джолі знову в Україні: акторку з сином помітили в одному з боксерських клубів Харкова

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі несподівано завітала до боксерського клубу в Харкові. Там її син Нокс тренувався з українськими захисниками.

Візит знаменитості став частиною її чергової поїздки Україною, яку Джолі не анонсувала заздалегідь. Цього разу акторка побувала не лише у Харкові, а й відвідала кілька інших українських міст, повідомляє 24 Канал.

Син Джолі тренувався разом із захисниками

Зіркова гостя завітала до боксерського клубу Spadkoyemets у Харкові. Звичайне тренування у спортивному залі несподівано перетворилося на зустріч із голлівудською знаменитістю.

За інформацією телеграм-каналу Федерації боксу України, син Анджеліни Джолі Нокс провів тренування з тайського боксу разом з українськими захисниками. Саме під час цього заняття до залу приєдналася й відома акторка.

Для спортсменів та військових поява Джолі стала несподіванкою. Водночас її візит вкотре привернув увагу до Харкова та українців, які продовжують займатися спортом навіть під час повномасштабної війни.

У клубі опинилися поруч люди з абсолютно різних сфер – українські захисники, спортсмени та одна з найвідоміших акторок сучасності.

Джолі знову приїхала до України

Це вже третій візит Анджеліни Джолі до України від початку повномасштабного вторгнення, за словами очевидців. Цього разу її маршрут охопив одразу кілька міст.

Американська акторка, зокрема, побувала у Львові, Тернополі, Харкові та Кременчуці. Її поїздка не була заздалегідь публічно анонсована, тому поява Джолі на українських вулицях стала для багатьох несподіванкою.

Знаменитість не вперше привертає увагу до України своїми візитами. Її нинішня поїздка також викликала значний інтерес у мережі – шанувальники активно обговорюють кадри із перебування акторки в українських містах.