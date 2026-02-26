Українку захейтили через напис в підтримку ЗСУ на Олімпійських іграх

Попри те, що Олімпіада в Італії завершилася, продовжують з'являтися факти обурливої поведінки Міжнародного олімпійського комітету до українських спортсменів. Від упередженості МОК на користь росіян постраждала фристайлістка Ангеліна Брикіна.

Дівчина була змушена стерти зі своїх лиж надпис "Слава ЗСУ", який демонструвала на камеру після кваліфікаційних спроб. Виявилося, що Брикіна зіштовхнулася з хейтом та погрозами від МОК, розповіла вона ютуб-проєкту Гливинський Pro Sport.

Чому Брикіна прибрала надпис на підтримку ЗСУ?

За словами спортсменки, вимогу стерти надпис їй передали через головного тренера української команди фристайлістів Енвера Аблаєва.

Брикіна розповіла, що після того, як показала жест підтримки українських захисників, в мережі розпочався хейт зі звинуваченнями на її адресу у бажанні отримати якісь гроші чи винагороду. Також були претензії у Міжнародного олімпійського комітету, хоча до цього спортсменка ніколи не отримувала зауважень від федерації лижних видів спорту.

Мені прикро. Я з 2024 року на кожному старті підіймаю лижі і завжди показую цей напис. Це є в кожному ефірі. І за два роки ніхто не сказав стерти його. Мені дуже боляче, тому що не просто так написала. Я не хочу популярності, просто в мене є своя історія і в серці теж болить,

– сказала Ангеліна Брикіна.

Павло Брикін, тато Ангеліни, з 2015 року захищав Україну у війську. Він був гранатометником у 58-ій Окремій мотопіхотній бригаді. Герой загинув 6 серпня 2022 року в бою з ворожою ДРГ біля села Благодатне Миколаївської області. У нього залишилися дружина і 5 дітей.

Фристайлістка підкреслила, що виконала вимогу МОК для того, щоб уникнути конфлікту і загрози відсторонення і зберегти можливість виступити на Олімпійських іграх в індивідуальній і командній першостях.

