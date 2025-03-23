Українська футболістка з Донеччини отримала російський паспорт
- Українська футболістка Ангеліна Голик отримала російське громадянство та грає за молодіжну команду московського Динамо.
- Голик народилася на Донеччині, переїхала до Росії після початку війни.
- Цей випадок не єдиний, коли спортсмени з окупованих територій отримують російське громадянство.
Чемпіонка Донецької області Ангеліна Голик отримала російське громадянства. Колишня українка наразі грає за молодіжну команду московського Динамо.
Інформація про зміну громадянства Ангеліною Голик з'явилася на офіційному сайті Динамо Москва. В анкеті футболістки у графі громадянство вказана назва країни-агресорки, пише 24 Канал.
Читайте також Скандальний Рубіалес уникнув в'язниці через примусовий поцілунок футболістки в губи
В Україні ставала чемпіонкою Донецької області
Зазначимо, що Ангеліна Голик народилася у 2005 році у місті Докучаєвськ Донецької області. У 2014 році, коли дівчинці було 9 років, її рідне місто захопили росіяни.
В 11 років Голик займалася з хлопчиками у команді Локомотив в окупованому Донецьку. Через рік перейшла до жіночої команди.
Потім дівчина переїхала на підконтрольну Україні територію. У 2018 році у складі футзальної команди Багіра з Лиману стала чемпіонкою Донецької області серед команд дівчат 2003-2005 років народження. Тоді за підсумком турніру Голик визнали найкращою в номінації "Молодий перспективний гравець".
У сезоні-2020/21 у складі Багіри виступала в чемпіонаті України з футзалу серед жіночих команд. На її рахунку 6 матчів та 8 голів. Також Голик грала за харківський Житлобуд-1 U-16.
Ангеліна Голик у заявці Динамо Москва / скриншот з сайту клубу
Після початку повномасштабної війни переїхала до Росії. У 2023-2024 роках була гравчинею молодіжної жіночої команди Локомотив Москва. У 2025 році приєдналася до молодіжної команди московського Динамо.
Це не перший випадок, коли спортсмен з окупованих територій України отримує російське громадянство. Ексголкіпер Дніпра-1 Мирослав Зновенко на початку 2024 року переїхав до Москви та отримав паспорт з триголовою куркою. Так само вчинив ексгравець Оболоні та Металіста Артур Мурза.