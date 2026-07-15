Віцепрезидент Аргентини назвала Англію "піратами-загарбниками"

У середу, 15 липня, відбудеться другий півфінал чемпіонату світу-2026, у якому збірна Англії зустрінеться з Аргентиною. Переможець цього протистояння у фіналі турніру зіграє проти збірної Іспанії.

Напередодні матчу віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель виступила з різкою заявою, назвавши майбутніх суперників "піратами-загарбниками". Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі X.

В Аргентині зробили агресивну заяву про Англію

За словами Вільярруель, це протистояння на футбольному полі має глибокий історичний підтекст для всього аргентинського народу, тому вона відмовляється дотримуватися дипломатичного етикету.

Завтра ми граємо проти піратів-загарбників. Це не просто черговий матч. Я не збираюся бути політкоректною чи байдужою. Проти англійців це завжди щось більше,

– наголосила віцепрезидентка.

У своїй промові Вільярруель згадала головні національні тригери та символи Аргентини – військовий конфлікт за Фолклендські (Мальвінські) острови, легендарного Дієго Марадону, а також капітана сучасної збірної Ліонеля Мессі.

Це Мальвіни, це Дієго, це останній чемпіонат світу для Лео, і це можливість дати відсіч загарбникам. Вперед, Аргентино! Бо ми до останнього подиху будемо вимагати повернення того, що належить нам!,

– підсумувала вона.

Нагадаємо, що футбольне протистояння між Аргентиною та Англією вважається одним із найпринциповіших у світовому футболі. Його причина пов'язана з Фолклендською війною 1982 року та багаторічною суперечкою за контроль над островами. Політичне протистояння згодом перенеслося й на футбольне поле, де суперництво між збірними триває вже понад чотири десятиліття. Після завершення конфлікту Фолклендські острови залишилися під контролем Великої Британії.