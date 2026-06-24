Йдеться про Томаса Партея, який провів п'ять років у складі лондонського Арсенала. Ганієць є фігурантом гучної кримінальної справи щодо зґвалтувань, нагадує 24 Канал.

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Що сталося перед матчем Англії та Гани?

Напругу перед поєдинком Англії та Гани створювала присутність у складі африканської збірної Томаса Партея, добре відомого англійським вболівальникам.

Для хавбека це мав стати перший матч на турнірі, оскільки його не пустили до Канади на попередню зустріч з Панамою.

Проблема в тому, що проти футболіста висунуто одразу сім звинувачень у зґвалтуваннях. Сам Партей заперечує свою провину, але суд у цій справі ще не відбувся – його призначено аж на 2027 рік.

Футбольна асоціація Англії окремо сповістила гравців збірної, що не заперечує, якщо хтось з них ухвалить для себе рішення не вітатися з Партеєм перед матчем. Зрештою бойкотував ексфутболіста Арсенала лише Джед Спенс – що не дивно для гравця, який представляє принципового суперника "канонірів" Тоттенгем.

Як зіграли Гана та Англія?

Матч британців з африканцями видався одним з найменш видовищних на чемпіонаті світу-2026. Команди так і не спромоглися забити м'ячів, а у першому таймі не було зафіксовано навіть жодного удару у площину воріт.