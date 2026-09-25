Головний матч цього вікенду пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі", де збірна Англія прийме чинних чемпіонів світу Іспанію. Гра розпочнеться 26 вересня о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як Англія зіграла на ЧС-2026

Обидві команди успішно виступили на літньому чемпіонаті світу-2026. Англійці були за крок від фіналу і лише провалена кінцівка півфіналу проти Аргентини завадила підопічним Тухеля опинитися у вирішальній грі (1:2).

Зрештою "три леви" успішно відіграли у матчі за третє місце та вибороли "бронзу" в гольовій перестрілці із Францією (6:4). Хай там як, а топова збірна Англія залишається без трофеїв вже 60 років.

Тож навіть виграш Ліги націй стане для англійців віддушиною. Але вже перший же суперник по групі виглядає надважким для британців. Окрім Чехії та Хорватії, в групі англійців опинилась і Іспанія.

Хто зупинить іспанців

Саме підопічні де ла Фуенте є найкращою збірною світу останніх кількох років. Іспанія виграла Євро-2024, здолавши при цьому у фіналі як раз англійців.

А цього літа "фурія роха" повернула собі Кубок світу завдяки мінімальній перемозі над Аргентиною у фіналі Мундіалю. Крім того, Іспанія три рази поспіль виходила у фінал Ліги націй та здобула цей трофей у 2023-му.

Тепер же піренейська команда починає свій шлях за четвертим поспіль фіналом. Крім того, бій між Англією та Іспанією розглядається в контексті дуелі Гаррі Кейна та Ламіна Ямаля, які є серед головних претендентів на "Золотий м'яч" 2026.