Анна Безсонова – дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор із художньої гімнастики, яка має у своєму доробку цілу низку інших нагород. Якщо інша гімнастка Анна Різатдінова регулярно перебуває на публіці, то про життя Анни Безсонової після закінчення кар'єри відомо не так вже й багато.

29 липня 2025 року Анна Безсонова святкує свій 41-й день народження. 24 Канал розповідає про спортивний шлях іменинниці, завершення кар'єри та життя після спорту.

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Які головні досягнення Анни Безсонової у художній гімнастиці?

Анна Безсонова народилась 29 липня 1984 року у Києві у спортивній родині. Батько Анни, Володимир Безсонов, відомий колишній футболіст, а мама Вікторія Безсонова – чемпіонка світу у групових вправах з художньої гімнастики. Тому із дитинства спорт йшов пліч-о-пліч із Анною.

Вже у 5-річному віці Безсонова розпочала свій шлях у художній гімнастиці. Спершу майбутня чемпіонка тренувалась під керівництвом своєї матері. А згодом почала займатись під пильним оком легендарної Ірини Дерюгіної.

Із 2002-го року Анна трималась серед найкращих гімнасток світу та була лідеркою збірної України. Це вилилось у просто неймовірну гору нагород. Безсонова – п'ятиразова чемпіонка світу та багаторазова призерка змагань, чемпіонка (тричі) та призерка чемпіонату Європи, а також має цілу низку медалей із Всесвітніх ігор, Ігор доброї волі, Універсіади та інших турнірів із гімнастики.

Однак своїх найбільших вершин у спорті Анна Безсонова дісталась вперше у 2004 році, коли здобула "бронзу" багатоборства на Олімпіаді у грецьких Афінах. Вже на наступних Олімпійських іграх-2008 у Пекіні Безсонова знову стала третьою у багатоборстві.

Відео виступу Безсонової на Олімпіаді-2004

Як "Королева елегантності" завершила кар'єру гімнастки?

У 2009-му гімнастка оголосила, що йде із професійного спорту. А вже наступного року виступила на своїх останніх змаганнях. Безсонова виступила на Кубку Дерюгіної під зворушливу пісню відомої співачки Лари Фабіан "Je suis malade".

За період своєї кар'єри гімнастки Анна Безсонова запам'яталась та виділялась поміж інших своєю елегантністю, грацією та експресивністю виступів. Тому не дивно, що українці дали прізвисько "Королева елегантності".

Чим займалась Безсонова після завершення кар'єри?

Після завершення кар'єри Безсонова працювала тренеркою у Школі Дерюгіних, а також проводила майстер-класи по усьому світу, брала участь у різних проєктах.

У далекому 2009-му титулована ексгімнастка була учасницею телепроєкту "Танцюю для тебе". Саме на цьому шоу Безсонова продовжила свою переможну ходу, адже тріумфувала у парі із Олександром Лещенком.

Анна також спробувала свої сили у ролі кореспондентки телеканалу "Футбол" під час домашнього футбольного Євро-2012, яке відбувалось в Україні та Польщі. Була шеф-редакторкою модного журналу Pink.

Де зараз колишня гімнастка та що відомо про особисте життя?

У 2017 році Безсонова покинула рідну країну та почала нову сторінку життя за океаном. Вже у США титулованій колишній гімнастці зробили пропозицію. Освідчення відбулось прямо на баскетбольному майданчику у перерві матчу Національної баскетбольної ліги у Маямі (29 грудня 2017 року). Чоловіком Анни став Дмитро Момот, з яким вона навчалась в одній групі у київському університеті.

Лише у квітні 2018-го Анна виклала фото із оригінального освідчення.

Тільки зараз вирішили поділитись радісною звісткою з усіма вами… Це було дуже емоційно!!! 29.12.2017, дякую, Дмитро Момот. Люблю тебе,

– підписала фото новоспечена наречена.



Освідчення для Безсонової / Фото з інстаграму Анни

4 листопада 2020 року Анна та Дмитро вперше стали батьками.



Народження першої дитини сім'ї гімнастки / Фото з інстаграму Безсонової

28 жовтня 2022 року у родині народився ще один син.

Ласкаво просимо додому, маленький братик,

– мило підписала фото ексгімнастка.



Другий син Анни Безсонової / Фото з інстаграму колишньої гімнастки

В інстаграмі колишньої гімнастки переважно сімейний контент. Щоправда, останнє фото синів Анни було опубліковане 24 грудня 2023 року.

Діти Анни Безсонової / Фото з інстаграму ексгімнастки

Безсонова неактивно веде свій інстаграм, де остання публікація була зроблена ще 6 липня минулого року. У ній Анна привітала свого чоловіка із днем народження.



Безсонова привітала чоловіка із днем народження / Фото з інстаграму ексгімнастки

У Маямі Анна Безсонова заснувала власну школу гімнастики, де працює там директоркою, адміністраторкою і дитячою тренеркою.

Що відомо про громадянську позицію Безсонової?

На початку повномасштабної війни Росії в Україні Анна виклала світлину свого батька зі зброєю у руках.

У 2023-му році титулована гімнастка розповідала, що мріє повернутись в Україну. Анна навіть не заперечила того факту, що не буде перешкоджати своїм дітям, якщо ті у майбутньому захотіли б жити в Україні.

Україна – це мій дім. Київ – це мій дім. Ми обов'язково приїдемо. Мені є до кого їхати і куди їхати. Питання полягає не у тому, що ми там робитимемо. Питання, коли саме це станеться. Я мрію про те, щоб полетіти в Україну якнайшвидше. Хочу показати дітям нашу Батьківщину. Можливо, вони захочуть там жити. Це буде їхній вибір,

– розповідала Безсонова.

Водночас Анна запевнила, що ніколи не сумнівалась в українській нації, у якої величезний характер. За словами гімнастки, слово "здатись" не існує у лексиконі українців. Натомість вона та її родина, яка живе у США, не залишається осторонь, допомагаючи нашим військовим.

Раніше 24 Канал розповідав, як Таїсія Онофрійчук із травмою виграла загальний залік особистого багатоборства Кубка світу із художньої гімнастики.