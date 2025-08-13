Анна Маркович вражає вболівальників не тільки на футбольному полі, а також за його межами. Найгарячіша футболістка Європи вкотре вразила публіку ефектним контентом у соціальних мережах.

Анна Маркович у своєму інстаграмі опублікувала розкішні фото. Наразі футболістка вирушила на відпочинок перед стартом нового сезону, чим ділиться зі своїми фанами, повідомляє 24 канал.

Неймовірна Анна Маркович

Хорватська футболістка завітала на відпочинок до Нью-Йорка. У соціальних мережах Анна Маркович поділилась фото з прогулянки у Центральному парку, підкоривши фанатів своєю красою.

Найгарячіша футболістка Європи постала перед камерою у розкішному образі на фоні чарівних краєвидів. Анна Маркович вирішила одягти білий топ без плечей та білі штани.

Анна Маркович у Нью-Йорку / Фото з інстаграму футболістки

Анна Маркович наразі виступає за Дамайєнсе та збірну Хорватії. До португальського клубу найгарячіша та найгарніша футболістка Європи приєдналась у 2025 році.

