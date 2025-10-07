Бронзова призерка Олімпійських ігор-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова презентувала свою оновлену книгу під назвою "Мій роман зі спортом". Подія відбулась у рамках Книжкового форуму у Львові.

Це не просто книга про шлях Анни Різатдінової у художній гімнастиці, а ціле її життя. В оновленій книзі є про спартанські умови підготовки до змагань, рідний Крим та ще багато цікавого, повідомляє 24 Канал.

Як Різатдінова тепло висловилась про Дерюгіну?

Не лише на сторінках книги, а й під час презентації Різатдінова дуже тепло висловилась про легенду художньої гімнастики Альбіну Дерюгіну. Анна називає себе носієм знань, які отримала від Альбіни Миколаївни. Бронзова призерка Олімпіади хоче, аби теперішнє покоління хоча б через сторінки книжок дізнались, якою легендарною була Дерюгіна.

Це людина, яка створила не лише українську гімнастику, а й світову. Людина, без якої б не було гімнастки Різатдінової. На жаль, теперішнє покоління не змогло потренуватись під керівництвом цієї легендарної жінки. Тому мені захотілось, щоб через ці сторінки книги молоді гімнастки відчули, якою вона була. Потрібно, щоб усі знали, якою вона була, які у неї були методи тренувань, що було важливо. Дійсно, це людина-епоха. Я щаслива, що стала носієм її знань, розминок, стрибків,

– сказала Різатдінова.

На жаль, 29 березня 2023 року на 92-му році життя перестало битись серце Альбіни Дерюгіної. Легендарна наставниця виховала не одну титуловану українську гімнастку. "Школа Дерюгіних" – одна із найпопулярніших та одна із найвидатніших у художній гімнастиці.

Нагадаємо, що українські гімнастки влаштували бойкот Кубку світового виклику, який 13-14 вересня відбувався у французькому Парижі. Ймовірно, що все через ігнорування Міжнародною федерацією гімнастики власних правил щодо допуску нейтральних спортсменів.