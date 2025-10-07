Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова представила свою обновленную книгу под названием "Мой роман со спортом". Событие состоялось в рамках Книжного форума во Львове.

Это не просто книга о пути Анны Ризатдиновой в художественной гимнастике, а целая ее жизнь. В обновленной книге есть о спартанских условиях подготовки к соревнованиям, родной Крым и еще много интересного, сообщает 24 Канал.

Как Ризатдинова тепло высказалась о Дерюгиной?

Не только на страницах книги, но и во время презентации Ризатдинова очень тепло высказалась о легенде художественной гимнастики Альбине Дерюгиной. Анна называет себя носителем знаний, которые получила от Альбины Николаевны. Бронзовый призер Олимпиады хочет, чтобы нынешнее поколение хотя бы через страницы книг узнали, какой легендарной была Дерюгина.

Это человек, который создал не только украинскую гимнастику, но и мировую. Человек, без которого бы не было гимнастки Ризатдиновой. К сожалению, нынешнее поколение не смогло потренироваться под руководством этой легендарной женщины. Поэтому мне захотелось, чтобы через эти страницы книги молодые гимнастки почувствовали, какой она была. Нужно, чтобы все знали, какой она была, какие у нее были методы тренировок, что было важно. Действительно, это человек-эпоха. Я счастлива, что стала носителем ее знаний, разминок, прыжков,

– сказала Ризатдинова.

К сожалению, 29 марта 2023 года на 92-м году жизни перестало биться сердце Альбины Дерюгиной. Легендарная наставница воспитала не одну титулованную украинскую гимнастку. "Школа Дерюгиных" – одна из самых популярных и одна из самых выдающихся в художественной гимнастике.

