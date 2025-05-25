Укр Рус
Sport News 24 Футбол Зваблива кохана українського футболіста поділилась гарячим фото, яке зірве голову
25 травня, 23:12
1

Зваблива кохана українського футболіста поділилась гарячим фото, яке зірве голову

Єгор Торяник
Основні тези
  • Анна Зубкова, кохана футболіста Олександра Зубкова, активно веде соціальні мережі та ділиться моментами зі свого життя.
  • Нещодавно вона опублікувала фото з тренування, показавши свою фігуру.

Анна Зубкова активно займається соціальними мережами. Кохана Олександра Зубкова, який грає у Трабзонспорі, часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Нещодавно Анна Зубкова на власній сторінці в інстаграмі опублікувала нові світлини. Дівчина зробила декілька лайфстайл фото, які привернули увагу фанатів, повідомляє 24 канал. 

Читайте також Футболістка з модельною зовнішністю: хто така Ана Марія Маркович – вибухові фото

Гаряча Анна Зубкова

Цього разу Анна вирішила поділитись звичайними світлинами з життя, а не просто із фотосесії. Кохана Олександра Зубкова сфотографувалась у дзеркалі на тренуванні.

Дівчина має від природи нестандартну фігуру, попри це вона тримає своє тіло у формі завдяки заняттям спортом. 

Перед камерою Анна постала у обтислому одязі, який підкреслив її фігуру та виразні форми.

Анна Зубкова поділилась світлинами з тренування / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що раніше Анна Зубкова розлучилась з Олександром Зубковим. Проте нещодавно з'явились чутки, що дівчина та гравець Трабзонспора знову зійшлись.