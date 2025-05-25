Зваблива кохана українського футболіста поділилась гарячим фото, яке зірве голову
- Анна Зубкова, кохана футболіста Олександра Зубкова, активно веде соціальні мережі та ділиться моментами зі свого життя.
- Нещодавно вона опублікувала фото з тренування, показавши свою фігуру.
Анна Зубкова активно займається соціальними мережами. Кохана Олександра Зубкова, який грає у Трабзонспорі, часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.
Нещодавно Анна Зубкова на власній сторінці в інстаграмі опублікувала нові світлини. Дівчина зробила декілька лайфстайл фото, які привернули увагу фанатів, повідомляє 24 канал.
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Гаряча Анна Зубкова
Цього разу Анна вирішила поділитись звичайними світлинами з життя, а не просто із фотосесії. Кохана Олександра Зубкова сфотографувалась у дзеркалі на тренуванні.
Дівчина має від природи нестандартну фігуру, попри це вона тримає своє тіло у формі завдяки заняттям спортом.
Перед камерою Анна постала у обтислому одязі, який підкреслив її фігуру та виразні форми.
Анна Зубкова поділилась світлинами з тренування / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що раніше Анна Зубкова розлучилась з Олександром Зубковим. Проте нещодавно з'явились чутки, що дівчина та гравець Трабзонспора знову зійшлись.