Зваблива кохана українського футболіста поділилась гарячим фото, яке зірве голову

Анна Зубкова активно займається соціальними мережами. Кохана Олександра Зубкова, який грає у Трабзонспорі, часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Нещодавно Анна Зубкова на власній сторінці в інстаграмі опублікувала нові світлини. Дівчина зробила декілька лайфстайл фото, які привернули увагу фанатів, повідомляє 24 канал.

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Гаряча Анна Зубкова

Цього разу Анна вирішила поділитись звичайними світлинами з життя, а не просто із фотосесії. Кохана Олександра Зубкова сфотографувалась у дзеркалі на тренуванні.

Дівчина має від природи нестандартну фігуру, попри це вона тримає своє тіло у формі завдяки заняттям спортом.

Перед камерою Анна постала у обтислому одязі, який підкреслив її фігуру та виразні форми.

Анна Зубкова поділилась світлинами з тренування / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що раніше Анна Зубкова розлучилась з Олександром Зубковим. Проте нещодавно з'явились чутки, що дівчина та гравець Трабзонспора знову зійшлись.