Зокрема, Евертон Віталія Миколенка зіграв на виїзді проти Ньюкасла, а Борнмут з Іллею Забарним вдома приймав Лестер, повідомляє 24 канал.

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Результативний день для українців

Евертон у 38-му турі АПЛ 2024/2025 зіграв на виїзді проти Ньюкасла. "Іриски" змогли перемогти "сорок" з мінімальним рахунком 1:0.

На 65-й хвилині матчу Карлос Алькарас забив єдиний гол Евертона, який виявився переможним. Віталій Миколенко долучився до взяття воріт, віддавши результативну передачу.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Евертон:

Борнмут впевнено переграв Лестер, який вже вилетів з АПЛ, за підсумками сезону. Матч 38-го туру чемпіонату Англії між "вишнями" та "лисами" завершився з рахунком 2:0.

Дубль у складі Борнмута оформив Антуан Семенйо. Англійський нападник забив перший гол завдяки асисту від українського захисника Іллі Забарного.

Нагадаємо, що у інших матчах Арсенал Олександра Зінченка переміг Саутгемптон (2:1), а Брентфорд Ярмолюка розписав нічию з Вулверхмептоном (1:1). У цих матчах українці не відзначались результативними діями.