В частности, Эвертон Виталия Миколенко сыграл на выезде против Ньюкасла, а Борнмут с Ильей Забарным дома принимал Лестер, сообщает 24 канал.

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Результативный день для украинцев

Эвертон в 38-м туре АПЛ 2024/2025 сыграл на выезде против Ньюкасла. "Ириски" смогли победить "сорок" с минимальным счетом 1:0.

На 65-й минуте матча Карлос Алькарас забил единственный гол Эвертона, который оказался победным. Виталий Миколенко присоединился к взятию ворот, отдав результативную передачу.

Видеообзор матча Ньюкасл – Эвертон:

Борнмут уверенно переиграл Лестер, который уже вылетел из АПЛ, по итогам сезона. Матч 38-го тура чемпионата Англии между "вишнями" и "лисами" завершился со счетом 2:0.

Дубль в составе Борнмута оформил Антуан Семенйо. Английский нападающий забил первый гол благодаря ассисту от украинского защитника Ильи Забарного.

Напомним, что в других матчах Арсенал Александра Зинченко победил Саутгемптон (2:1), а Брентфорд Ярмолюка расписал ничью с Вулверхмептоном (1:1). В этих матчах украинцы не отличались результативными действиями.