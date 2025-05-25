Недавно манкунианцы проиграли Тоттенхэму в финале Лиги Европы, потеряв шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Главный тренер Рубен Аморим собрал игроков на разговор, сообщает 24 канал.

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Аморим ответил на недовольство

По информации The Athletic, португальский специалист сообщил подопечным, что остается в клубе на следующий сезон.

Рубен Аморим в присутствии игроков Манчестер Юнайтед попросил звездного вингера Алехандро Гарначо начать поиск новой команды. Дело в том, что аргентинец выразил недовольство работой тренера.

Гарначо не понравилось то, что в финале Лиги Европы Рубен Аморим оставил его в запасе, а затем выпустил лишь на 20 минут.

К слову. Алехандро Гарначо в текущей кампании сыграл в 58 матчах за Манчестер Юнайтед в официальных турнирах. На счету аргентинской звезды "красных дьяволов" 11 голов и 10 результативных передач.

Напомним, что Рубен Аморим возглавил Манчестер Юнайтед в ноябре 2024 года. Сейчас "красные дьяволы" занимают 16 место за тур до конца сезона, гарантировав себе худший результат за всю историю АПЛ.